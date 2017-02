Rank Peak Weeks ARTIST & TITLE

LABEL

1 1 14 PAUL SIMON Stranger To Stranger Concord

2 1 16 RADIOHEAD A Moon Shaped Pool XL

3 1 13 ANDREW BIRD Are You Serious Loma Vista

4 1 11 DAVID BOWIE Blackstar Columbia

5 1 11 WILCO Schmilco Anti

6 1 13 CASE/LANG/VEIRS Case/lang/veirs Anti

7 1 11 CHARLES BRADLEY Changes Daptone

8 2 15 JAMES HUNTER SIX Hold On! Daptone

9 6 19 BONNIE RAITT Dig In Deep REDWING

10 1 13 STURGILL SIMPSON A Sailor’s Guide To Earth Atlantic

11 1 15 M. WARD More Rain Merge

12 1 12 MAVIS STAPLES Livin’ On A High Note Anti

13 4 19 CAR SEAT HEADREST Teens Of Denial

14 2 11 ANGEL OLSEN MY WOMAN Jagjaguwar

15 1 10 DR. DOG The Psychedelic Swamp Anti

16 2 10 DRIVE-BY TRUCKERS American Band ATO

17 1 11 AGES AND AGES Something To Ruin Partisan

18 4 13 DE LA SOUL And The Anonymous Nobody A.O.I.

19 2 11 TEDESCHI TRUCKS BAND Let Me Get By Concord

20 3 11 PARQUET COURTS Human Performance Rough Trade

21 3 14 DEERHOOF The Magic! Polyvinyl

22 1 10 NORAH JONES Day Breaks Blue Note

23 1 11 AVETT BROTHERS True Sadness Republic

24 2 8 THAO AND THE GET DOWN STAY DOWN A Man Alive Ribbon

25 2 10 DAMIEN JURADO Visions Of Us On The Land Secretly Canadian

26 5 13 JAYHAWKS Paging Mr. Proust Thirty Tigers

27 3 9 SAM BEAM AND JESCA HOOP Love Letter For Fire SUB POP

28 4 11 HEAD AND THE HEART Signs Of Light Warner Bros.

29 3 10 IGGY POP Post Pop Depression Concord-Loma Vista

30 1 8 BON IVER 22, A Million Jagjaguwar

31 5 11 RAY LAMONTAGNE Ouroboros RCA

32 1 8 ANIMAL COLLECTIVE Painting With Domino

33 2 10 FRUIT BATS Absolute Loser Easy Sound

34 5 10 BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS Call It What It Is Stax

35 5 10 NICK CAVE AND THE BAD SEEDS Skeleton Tree Kobalt

36 5 10 RA RA RIOT Need Your Light Barsuk

37 6 12 MICHAEL FRANTI AND SPEARHEAD Soulrocker

38 6 11 MARGO PRICE Midwest Farmer’s Daughter Third Man

39 7 9 QUILT Plaza Mexican Summer

40 4 9 JULIE RUIN Hit Reset Hardly Art

41 6 10 BETH ORTON Kidsticks Anti

42 4 8 TACOCAT Lost Time Hardly Art

43 7 12 MARGARET GLASPY Emotions And Math ATO

44 3 9 DINOSAUR JR. Give A Glimpse Of What Yer Not Jagjaguwar

45 6 10 FRIGHTENED RABBIT Painting Of A Panic Attack Canvasback

46 4 9 CLAYPOOL LENNON DELERIUM Monolith Of Phobos ATO

47 10 11 NICK WATERHOUSE Never Twice Innovative Leisure

48 6 10 WHITNEY Light Upon The Lake Secretly Canadian

49 9 8 SANTIGOLD 99cents Atlantic