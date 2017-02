Rank Peak Weeks ARTIST & TITLE

LABEL

1 1 19 ESPERANZA SPALDING Emily’s D+Evolution Concord

2 1 20 DR. LONNIE SMITH Evolution Blue Note

3 1 18 BADBADNOTGOOD IV Innovative Leisure

4 1 17 ALLEN TOUSSAINT American Tunes Nonesuch

5 1 17 CHARLES LLOYD AND THE MARVELS I Long To See You Blue Note

6 1 20 GREGORY PORTER Take Me To The Alley BlueNote

7 2 14 BILL FRISELL When You Wish Upon A Star OKeh

8 1 8 NORAH JONES Day Breaks Blue Note

9 4 15 INTERPLAY JAZZ ORCHESTRA Detour Bigtime

10 2 14 KENNY GARRETT Do Your Dance Mack Avenue

11 2 14 BRANFORD MARSALIS QUARTET Upward Spiral OKeh

12 2 18 SNARKY PUPPY Culcha Vulcha Ground Up

13 4 17 JANE IRA BLOOM Early Americans Outline

14 3 13 ADISON EVANS Hero Aditone

15 1 10 ROBERT GLASPER EXPERIMENT ArtScience Blue Note

16 2 12 KENNY BARRON TRIO Book Of Intuition Impulse

17 4 15 COREY KENDRICK TRIO Rootless Self-Released

18 5 14 RENEE ROSNES Written In The Rocks Smoke Session

19 5 16 HOT SARDINES French Fries And Champagne Universal

20 3 15 CHARLIE HUNTER Everybody Has A Plan Until They Get Punched In The Mouth Ground Up

21 4 11 JOSHUA REDMAN AND BRAD MEHLDAU Nearness Nonesuch

22 1 9 STEVE TURRE Colors For The Masters Smoke Sessions

23 1 10 JOE LOVANO QUARTET Classic Live At Newport Blue Note

24 2 9 JOHN SCOFIELD Country For Old Men Verve

25 6 14 BRAD MEHLDAU TRIO Blues And Ballads Nonesuch

26 2 12 PAT METHENY Unity Sessions Nonesuch

27 3 15 VIJAY IYER AND WADADA LEO SMITH A Cosmic Rhythm With Each Stroke ECM

28 5 13 GOGO PENGUIN Man Made Object Blue Note

29 4 12 CYRILLE AIMEE Let’s Get Lost Mack Avenue

30 4 12 NELS CLINE Lovers Blue Note

31 3 11 CATHERINE RUSSELL Harlem On My Mind Jazz Village

32 1 9 COOKERS The Call Of The Wild And Peaceful Heart Smoke Sessions

33 6 15 RENE MARIE Sound Of Red Motema

34 2 10 TONY LUSTIG QUINTET Taking Flight Bimperl

35 7 14 ONE FOR ALL The Third Decade Smoke Sessions

36 3 12 ALLISON MILLER’S BOOM TIC BOOM Otis Was A Polar Bear Royal Potato Family

37 8 14 KANDACE SPRINGS “Soul Eyes” [Single] Blue Note

38 5 10 JOEY ALEXANDER Countdown Motema

39 4 12 HIROMI Spark Telark

40 4 11 MADELEINE PEYROUX Secular Hymns Impulse

41 3 10 ENRIQUE HANEINE Instants Of Time Elegant Walk

42 3 12 JULIAN LAGE Arclight Mack Avenue

43 3 12 BAD PLUS It’s Hard Okeh

44 4 12 STRYKER/SLAGLE BAND Routes Self-Released

45 2 12 MARCOS VARELA San Ygnacio Origin

46 3 10 MELISSA ALDANA Back Home W

47 2 10 JIMMY O’CONNELL SIXTET Arrhythmia Outside In Music

48 3 10 ORGANIK VIBE TRIO Things We Did Last Summer Cellar Live

49 3 9 MICHAEL FIORINO AND ENSEMBLE 456 Set Of Six Self-Released