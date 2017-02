Rank Peak Weeks ARTIST & TITLE

LABEL

1 1 18 APHEX TWIN Cheetah [EP] Warp

2 1 14 MODERAT III Mute

3 1 18 AVALANCHES Wildflower Astralwerks

4 1 14 UNDERWORLD Barbara Barbara, We Face A Shining Future Astralwerks

5 2 21 M83 Junk Mute

6 1 14 CRYSTAL CASTLES Amnesty (I) Republic

7 1 17 GOLD PANDA Good Luck And Do Your Best City Slang

8 1 12 GRIMES Art Angels 4AD

9 1 18 TIGA No Fantasy Required Counter

10 1 15 TOBACCO Sweatbox Dynasty Ghostly International

11 1 18 DJ SHADOW The Mountain Will Fall Mass Appeal

12 2 15 FLOATING POINTS Elaenia Luaka Bop

13 2 20 KAYTRANADA 99.90% XL

14 1 13 JUNIOR BOYS Big Black Coat City Slang

15 2 20 KRAAK AND SMAAK Juicy Fruit Jalapeno

16 3 12 THE RANGE Potential Domino

17 1 14 TOURIST U Monday

18 2 15 RJD2 Dame Fortune RJ’s Electrical Connection

19 2 13 ANIMAL COLLECTIVE Painting With Domino

20 1 12 DJDS Stand Up And Speak Loma Vista

21 1 10 A TRIBE CALLED RED We Are The Halluci Nation Radicalized

22 1 11 RUFUS DU SOL Bloom Foreign Family Collective

23 3 12 MANATEE COMMUNE Manatee Commune Bastard Jazz

24 1 11 ONEOHTRIX POINT NEVER Garden Of Delete Warp

25 2 14 PLAID The Digging Remedy Warp-Babygrande

26 2 13 BEACON Escapements Ghostly International

27 4 15 ESSAIE PAS Demain Est Une Autre Nuit DFA

28 4 14 JESSY LANZA Oh No Hyperdub

29 6 16 JAMES BLAKE The Colour In Anything Republic

30 1 11 TOKIMONSTA Fovere Young Art

31 1 9 MACHINEDRUM Human Energy Ninja Tune

32 5 15 KEYS N KRATES Midnite Mass [EP] Dim Mak

33 5 12 BIBIO A Mineral Love Warp

34 1 8 TENSNAKE Freundchen X Desire [EP] True Romance

35 1 9 E1SBAR Televisual Polar Vortex

36 1 11 JEAN-MICHEL JARRE Electronica 2: The Heart Of Noise Red-Sony

37 5 14 FATIMA AL QADIRI Brute Hyperdub

38 4 13 TOR Blue Book Loci

39 1 8 SURVIVE RR7349 Relapse

40 8 16 HOLY FUCK Congrats Innovative Leisure

41 3 11 KODE9 Nothing Hyperdub

42 5 13 BOYS NOIZE Mayday Boysnoize

43 9 12 SANTIGOLD 99cents Atlantic

44 3 11 PRINCE RAMA Xtreme Now Carpark

45 5 10 MNDSGN Body Wash Stones Throw

46 7 12 KARSH KALE Up Six Degrees

47 2 10 ALBUM LEAF Between Waves Relapse

48 5 12 BLOOD ORANGE Freetown Sound Domino

49 4 13 BADBADNOTGOOD IV Innovative Leisure