Rank Peak Weeks ARTIST & TITLE

LABEL

1 1 14 ANGEL OLSEN MY WOMAN Jagjaguwar

2 1 19 PARQUET COURTS Human Performance Rough Trade

3 1 25 RADIOHEAD A Moon Shaped Pool XL

4 1 18 DAVID BOWIE Blackstar Columbia

5 1 19 ANIMAL COLLECTIVE Painting With Domino

6 1 22 BLOOD ORANGE Freetown Sound Domino

7 1 20 DIIV Is The Is Are Captured Tracks

8 2 22 TACOCAT Lost Time Hardly Art

9 1 19 TY SEGALL Emotional Mugger Drag City

10 2 17 HINDS Leave Me Alone Mom And Pop

11 3 24 M83 Junk Mute

12 1 22 MITSKI Puberty 2 Dead Oceans

13 1 20 ANDREW BIRD Are You Serious Loma Vista

14 1 18 AVALANCHES Wildflower Astralwerks

15 3 17 CHARLES BRADLEY Changes Daptone

16 1 16 THEE OH SEES A Weird Exits Castle Face

17 1 17 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD Nonagon Infinity ATO

18 1 18 THAO AND THE GET DOWN STAY DOWN A Man Alive Ribbon

19 1 18 DEERHOOF The Magic! Polyvinyl

20 2 18 DINOSAUR JR. Give A Glimpse Of What Yer Not Jagjaguwar

21 3 16 DR. DOG The Psychedelic Swamp Anti

22 1 17 GRIMES Art Angels 4AD

23 5 17 PORCHES Pool Domino

24 1 18 BADBADNOTGOOD IV Innovative Leisure

25 3 16 WILD NOTHING Life Of Pause Captured Tracks

26 1 10 LVL UP Return To Love Sub Pop

27 2 12 WILCO Schmilco Anti

28 1 9 BON IVER 22, A Million Jagjaguwar

29 9 25 CAR SEAT HEADREST Teens Of Denial Matador

30 2 20 SANTIGOLD 99cents Atlantic

31 5 22 FRANKIE COSMOS Next Thing Bayonet

32 1 16 JULIE RUIN Hit Reset Hardly Art

33 4 22 WHITNEY Light Upon The Lake Secretly Canadian

34 4 11 NICK CAVE AND THE BAD SEEDS Skeleton Tree Kobalt

35 3 14 IGGY POP Post Pop Depression Concord-Loma Vista

36 3 13 LOCAL NATIVES Sunlit Youth Loma Vista

37 2 9 PIXIES Head Carrier Pias

38 5 15 YEASAYER Amen And Goodbye Mute

39 5 14 QUILT Plaza Mexican Summer

40 5 13 DAUGHTER Not To Disappear Glassnote

41 2 13 OF MONTREAL Innocence Reaches Polyvinyl

42 7 15 SAVAGES Adore Life Matador

43 8 15 RA RA RIOT Need Your Light Barsuk

44 4 15 CAGE THE ELEPHANT Tell Me I’m Pretty RCA

45 2 15 PAUL SIMON Stranger To Stranger Concord

46 5 18 FRUIT BATS Absolute Loser Easy Sound

47 1 15 JAMES BLAKE The Colour In Anything Republic

48 12 23 KAYTRANADA 0.999 XL

49 5 13 BESNARD LAKES A Coliseum Complex Museum Jagjaguwar

50 8 12 VIOLENT FEMMES We Can Do Anything Pias

51 6 16 PITY SEX White Hot Moon Run For Cover

52 5 12 PREOCCUPATIONS Preoccupations Jagjaguwar

53 5 18 WHITE LUNG Paradise Domino

54 5 19 TWIN PEAKS Down In Heaven Grand Jury

55 5 15 KILLS Ash And Ice Domino

56 6 12 SHEARWATER Jet Plane And Oxbow Sub Pop

57 10 14 BLEACHED Welcome The Worms Dead Oceans

58 7 15 M. WARD More Rain Merge

59 8 11 YUCK Stranger Things Mame

60 7 12 MODERAT III Mute

61 11 13 BLACK MOUNTAIN IV Jagjaguwar

62 9 9 DEVENDRA BANHART Ape In Pink Marble Nonesuch

63 7 13 DE LA SOUL And The Anonymous Nobody A.O.I.

64 11 14 SUNFLOWER BEAN Human Ceremony Fat Possum

65 8 10 WARPAINT Heads Up Rough Trade

66 6 13 MILD HIGH CLUB Skiptracing Stones Throw

67 8 17 CASE/LANG/VEIRS Case/lang/veirs Anti

68 9 16 NOTHING Tired Of Tomorrow Relapse

69 7 14 BAT FOR LASHES The Bride Warner Bros

70 17 14 JAMES HUNTER SIX Hold On! Daptone

71 9 20 MODERN BASEBALL Holy Ghost Run For Cover

72 3 14 KRISTIN KONTROL X-Communicate Sub Pop

73 9 12 HEAD AND THE HEART Signs Of Light Warner Bros.

74 4 12 CRYSTAL CASTLES Amnesty (I) Republic

75 11 13 NIGHT BEATS Who Sold My Generation Heavenly

76 8 9 REGINA SPEKTOR Remember Us To Life Sire-Warner Bros.

77 10 12 BOB MOULD Patch The Sky Merge

78 1 6 CONOR OBERST Ruminations Nonesuch

79 14 12 DEATH BY UNGA BUNGA Pineapple Pizza Jansen Plateproduksjon

80 4 12 GIVERS New Kingdom Glassnote

81 9 14 TEEN SUICIDE It’s The Big Joyous Celebration, Let’s Stir The Honeypot Run For Cover

82 7 9 DANNY BROWN Atrocity Exhibition Warp

83 13 15 MOTHERS When You Walk A Long Distance You Are Tired Grand Jury

84 5 13 ALLAH-LAS Calico Review Mexican Summer

85 10 17 OH WONDER Oh Wonder Republic

86 6 7 GOAT Requiem Sub Pop

87 8 13 CLAYPOOL LENNON DELERIUM Monolith Of Phobos ATO

88 1 6 AMERICAN FOOTBALL American Football [LP2] Polyvinyl

89 13 13 DAMIEN JURADO Visions Of Us On The Land Secretly Canadian

90 16 19 AVETT BROTHERS True Sadness Republic

91 8 11 FLOCK OF DIMES If You See Me, Say Yes Partisan

92 9 14 DJ SHADOW The Mountain Will Fall Mass Appeal

93 9 12 BIBIO A Mineral Love Warp

94 16 13 RINGO DEATHSTARR Pure Mood Reverberation Appreciation Society

95 13 12 HIGH HIGHS Cascades Pias

96 10 16 TEGAN AND SARA Love You To Death Warner Bros.

97 2 10 TY SEGALL Ty Rex Goner

98 12 11 CULLEN OMORI New Misery Sub Pop

99 10 13 EXPLOSIONS IN THE SKY The Wilderness Temporary Residence Ltd.

100 16 15 ESPERANZA SPALDING Emily’s D+Evolution Concord

101 11 13 JULIEN BAKER Sprained Ankle 6131

102 7 13 ELVIS DEPRESSEDLY Holo Pleasures/California Dreamin’ Run For Cover

103 11 15 FRIGHTENED RABBIT Painting Of A Panic Attack Canvasback

104 12 9 BEACH SLANG A Loud Bash Of Teenage Feelings Polyvinyl

105 13 11 DRESSY BESSY Kingsized Yep Roc

106 11 9 MASS GOTHIC Mass Gothic Sub Pop

107 3 10 JOANNA NEWSOM Divers Drag City

108 10 10 CASS MCCOMBS Mangy Love Anti

109 13 15 GLASS ANIMALS How To Be A Human Being Harvest

110 10 12 EAGULLS Ullages Partisan

111 11 15 COATHANGERS Nosebleed Weekend Suicide Squeeze

112 15 12 MAVIS STAPLES Livin’ On A High Note Anti

113 7 12 ADRIAN YOUNGE Something About April II Linear Labs

114 14 11 KISHI BASHI Sonderlust Joyful Noise

115 17 13 LAST SHADOW PUPPETS Everything You’ve Come To Expect Domino

116 10 16 APHEX TWIN Cheetah [EP] Warp

117 16 11 CLOUD CULT The Seeker Earthology

118 2 9 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD Paper Mache Dream Balloon ATO

119 14 14 STURGILL SIMPSON A Sailor’s Guide To Earth Atlantic

120 18 13 KEVIN MORBY Singing Saw Dead Oceans

121 17 12 ELEANOR FRIEDBERGER New View Frenchkiss

122 12 10 WRAY Hypatia Communicating Vessels

123 9 9 SPOOK SCHOOL Try To Be Hopeful FORTUNA POP!

124 3 5 SLOTHRUST Everyone Else Dangerbird

125 13 11 GROUPLOVE Big Mess Canvasback

126 21 12 BASIA BULAT Good Advice Secret City

127 18 10 TEEN Love Yes Carpark

128 8 10 ARCA Mutant Mute

129 5 14 DEERHUNTER Fading Frontier 4AD

130 20 17 BIG THIEF Masterpiece Saddle Creek

131 20 11 DRIVE-BY TRUCKERS American Band ATO

132 11 12 SAM BEAM AND JESCA HOOP Love Letter For Fire Sub Pop

133 14 12 TEENAGE FANCLUB Here Merge

134 13 7 PHANTOGRAM Three Republic

135 16 13 HOLY FUCK Congrats Innovative Leisure

136 8 10 FIELD MOUSE Episodic Topshelf

137 5 10 BEAT HAPPENING Look Around Domino

138 19 12 DEEP SEA DIVER Secrets High Beam

139 10 13 NEON INDIAN Vega Intl Night School Mom And Pop

140 14 15 GOLD PANDA Good Luck And Do Your Best City Slang

141 11 10 TOBACCO Sweatbox Dynasty Ghostly International

142 10 10 CATE LE BON Crab Day Drag City

143 30 16 RECORD COMPANY Give It Back To You Concord

144 22 12 NADA SURF You Know Who You Are Barsuk

145 11 7 JEFF ROSENSTOCK Worry. SideOneDummy

146 13 14 ROGUE WAVE Delusions Of Grand Fur Easy Sound

147 17 12 POLICA United Crushers Mom And Pop

148 15 10 JULIA BROWN An Abundance Of Strawberries Joy Void

149 23 14 GUERILLA TOSS Eraser Stargazer DFA

150 21 10 MNDSGN Body Wash Stones Throw

151 16 17 DEATH VALLEY GIRLS Glow In The Dark Burger

152 25 12 CHAIRLIFT Moth Columbia

153 15 10 DRUGDEALER The End Of Comedy Weird World

154 17 15 BARONESS Purple Abraxan Hymns

155 25 12 IAN SWEET Shapeshifter Hardly Art

156 10 6 MOBY AND THE VOID PACIFIC CHOIR These Systems Are Failing Mute

157 16 12 AJJ The Bible 2 SideOneDummy

158 17 13 NOTS Cosmetic Goner

159 9 11 AGES AND AGES Something To Ruin Partisan

160 16 12 AESOP ROCK The Impossible Kid Rhymesayers

161 14 13 DIARRHEA PLANET Turn To Gold Infinity Cat

162 23 14 BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS Call It What It Is Stax

163 22 9 HEAVY Hurt And The Merciless ADA-Bad Son

164 16 13 ANDY SHAUF The Party Anti

165 17 13 KALEO A/B Atlantic

166 15 12 CASKET GIRLS The Night Machines Graveface

167 4 4 STRFKR Being No One, Going Nowhere Polyvinyl

168 8 7 CRYING Beyond The Fleeting Gales Run For Cover

169 13 14 YOUNG THE GIANT Home Of The Strange Fueled By Ramen

170 27 12 LUCIUS Good Grief Mom And Pop

171 19 10 ANOHNI Hopelessness Secretly Canadian

172 15 13 KYLE CRAFT Dolls Of Highland Sub Pop

173 9 10 HEATERS Baptistina Beyond Beyond Is Beyond

174 22 11 NORAH JONES Day Breaks Blue Note

175 17 9 JENNY HVAL Blood Bitch Sacred Bones

176 14 13 MALE GAZE King Leer Castle Face

177 22 11 RJD2 Dame Fortune RJ’s Electrical Connection

178 32 13 HERON OBLIVION Heron Oblivion Sub Pop

179 17 9 FRANKIE COSMOS Fit Me In [EP] Bayonet

180 28 11 FLORIST The Birds Outside Sang Double Double Whammy

181 25 12 SUUNS Hold/Still Secretly Canadian

182 22 10 NIGHT MOVES Pennied Day Domino

183 22 13 MARGARET GLASPY Emotions And Math ATO

184 24 10 WOODS City Sun Eater In The River Of Light Woodsist

185 27 14 TWIN RIVER Passing Shade Light Organ

186 20 12 BASTILLE Wild World Capitol

187 10 9 HEAVEN FOR REAL Kill Your Memory Mint

188 26 10 NAP EYES Thought Rock Fish Scale Paradise of Bachelors

189 25 10 ADULT BOOKS Running From The Blows Lolipop

190 21 11 BOMBINO Azel Partisan

191 24 11 OKKERVIL RIVER Away ATO

192 23 7 JOYCE MANOR Cody Epitaph

193 27 10 MIIKE SNOW Iii Atlantic

194 19 10 MORGAN DELT Phase Zero Sub Pop

195 18 12 A GIANT DOG Pile Merge

196 16 13 JESSY LANZA Oh No Hyperdub

197 17 12 GOGGS GOGGS In The Red

198 18 11 MILK LINES Ceramic In The Red

199 28 11 NICK WATERHOUSE Never Twice Innovative Leisure