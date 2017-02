Rank Peak Weeks ARTIST & TITLE

LABEL

1 1 22 BAABA MAAL The Traveler Palm

2 1 24 BOMBINO Azel Partisan

3 1 22 KONONO NO. 1 Konono No. 1 Meets Batida Crammed

4 2 23 CEU Tropix Six Degrees

5 1 19 ROKIA TRAORE Ne So Nonesuch

6 1 23 ZIGGY MARLEY Ziggy Marley Tuff Gong

7 1 21 QUANTIC PRESENTA FLOWERING INFERNO 1000 Watts Tru Thoughts

8 1 19 IMARHAN Imarhan City Slang

9 2 22 SIDESTEPPER Supernatural Love Real World

10 1 13 FRIGHTNRS Nothing More To Say Daptone

11 2 20 FELA RANSOME KUTI AND HIS KOOLA LOBITOS Highlife-Jazz And Afro-Soul (1963-1969) Knitting Factory-Partisan

12 1 20 BACAO RHYTHM AND STEEL BAND 55 Big Crown

13 1 15 JONNY GREENWOOD/SHYE BEN TZUR/RAJASTHAN EXPRESS Junun Nonesuch

14 1 10 ALSARAH AND THE NUBATONES Manara Wonderwheel

15 5 24 LAKOU MIZIK Wa Di Yo Cumbancha Discovery

16 1 15 BOSSACUCANOVA The Best Of Bossacucanova Six Degrees

17 2 13 ZOMBA PRISON PROJECT I Will Not Stop Singing Six Degrees

18 2 25 EVA SALINA Lema Lema Vogiton

19 4 18 VARIOUS ARTISTS Quiero Creedence Concord Picante

20 3 16 GILLES PETERSON’S SONZEIRA Tam Tam Tam Reimagined Brownswood-Brownswood

21 6 18 ANOUSHKA SHANKAR Land Of Gold Deutsche Grammophon

22 3 17 KARSH KALE Up Six Degrees

23 4 20 LOS HACHEROS Bambulaye Daptone-Chulo

24 5 18 DEBO BAND Ere Gobez FPE

25 2 13 ILE Ilevitable Sony Music Latin

26 3 14 MARIACHI FLOR DE TOLOACHE Mariachi Flor De Toloache Self-Released

27 7 19 CAETANO VELOSO AND GIBERTO GIL Multishow Live Nonesuch

28 4 15 SOLAS All These Years Self-Released

29 5 18 VARIOUS ARTISTS Space Echo: The Mystery Behind The Cosmic Sound Of Cabo Verde Finally Revealed Analog Africa

30 7 21 YO-YO MA AND THE SILK ROAD ENSEMBLE Sing Me Home Masterworks

31 3 11 COMPASS: MEXICAN INSTITUTE OF SOUND + TOY SELECTAH Compass Six Degrees

32 3 14 MIRAMAR Dedication To Sylvia Rexach Barbes

33 5 14 LOS FABULOSOS CADILLACS La Salvacion De Solo Y Juan Sony Music Latin

34 7 17 CHA WA Funk ‘N’ Feathers UPT

35 9 24 ZMEI3 Rough Romanian Soul Six Degrees

36 2 12 GRUPO FANTASMA Problemas Blue Corn

37 2 8 ACID ARAB Musique De France Crammed Discs

38 6 11 GIANT PANDA GUERILLA DUB SQUAD Make It Better Rootfire Cooperative

39 5 17 RAGING FYAH Everlasting Dub Rockers

40 5 15 SOAPKILLS The Best Of Soapkills Crammed

41 6 13 MICHAEL FRANTI AND SPEARHEAD Soulrocker

42 4 11 BLACK MASALA I Love You Madly Self-Released

43 6 16 LENI STERN Dakar Suite Self-Released

44 4 11 ST. GERMAIN St. Germain Nonesuch

45 22 31 GUSSIE CLARKE From The Foundation VP

46 8 18 SAINKHO NAMTCHYLAK Like A Bird Or Spirit, Not A Face Ponderosa

47 8 14 JOE DRISCOLL AND SEKOU KOUYATE Monistic Theory Cumbancha

48 6 12 IDAN RAICHEL At The Edge Of The Beginning Cumbancha

49 3 9 DOM LA NENA Cantando [EP] Six Degrees