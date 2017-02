Rank Peak Weeks ARTIST & TITLE

LABEL

1 1 17 GOJIRA Magma Roadrunner

2 1 12 MEGADETH Dystopia UME

3 1 18 BARONESS Purple Abraxan Hymns

4 1 11 ANTHRAX For All Kings Megaforce

5 1 13 AMON AMARTH Jomsviking Metal Blade

6 1 10 BLACK CROWN INITIATE Selves We Cannot Forgive eOne

7 1 12 KILLSWITCH ENGAGE Incarnate Roadrunner

8 1 8 DILLINGER ESCAPE PLAN Dissociation Party Smasher

9 2 9 MOTORHEAD Clean Your Clock UDR

10 1 12 DEFTONES Gore Reprise

11 2 10 STRIKER Stand In The Fire Record Breaking

12 1 9 MESHUGGAH The Violent Sleep Of Reason Nuclear Blast

13 1 10 EVERY TIME I DIE Low Teens Epitaph

14 1 6 TESTAMENT Brotherhood Of The Snake Nuclear Blast

15 1 8 DEATH ANGEL The Evil Divide Nuclear Blast

16 1 9 DEVIN TOWNSEND PROJECT Transcendence InsideOut

17 2 10 ENTOMBED A.D. Dead Dawn Century Media

18 2 7 DREAM THEATER The Astonishing Roadrunner

19 3 12 KATATONIA The Fall Of Hearts Peaceville

20 2 10 DEVILDRIVER Trust No One Napalm

21 1 12 DARK FUNERAL Where Shadows Forever Reign Century Media

22 2 7 DARKTHRONE Arctic Thunder Peaceville

23 2 11 KVELERTAK Nattesferd Roadrunner

24 2 8 DIO A Decade Of Dio Rhino-Warner Bros.

25 2 8 OPETH Sorceress Nuclear Blast

26 2 10 EXMORTUS Ride Forth Prosthetic

27 3 11 CONAN Revengeance Napalm

28 2 9 AVATAR Feathers And Flesh eOne

29 1 7 ACE FREHLEY Origins Vol. 1 eOne

30 5 8 CHURCH OF MISERY And Then There Were None Rise Above

31 3 11 IHSAHN Arktis Candlelight

32 4 10 NEUROSIS Fires Within Fires Neurot

33 3 8 FLESHGOD APOCALYPSE King Nuclear Blast

34 4 10 METAL CHURCH “No Tomorrow” [Single] Rat Pak

35 2 6 HOLY GRAIL Times Of Pride And Peril Prosthetic

36 5 7 RED FANG Only Ghosts Relapse

37 4 8 SUICIDAL TENDENCIES World Gone Mad Suicidal

38 3 7 WALLS OF JERICHO No One Can Save You From Yourself Napalm

39 3 10 ARMORED DAWN Armored Dawn Self-Released

40 4 6 ABORTED Retrogore Century Media

41 7 8 PRONG X-No Absolutes SPV

42 4 5 CROWBAR The Serpent Only Lies E1

43 4 8 REVOCATION Great Is Our Sin Metal Blade

44 5 9 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD Nonagon Infinity ATO

45 2 6 SODOM Decision Day SPV

46 1 7 CAULDRON In Ruin The End

47 7 12 GRAND MAGUS Sword Songs Nuclear Blast

48 6 5 DARK TRANQUILITY Atoma Century Media

49 4 8 RAGE The Devil Strikes Again Metalville